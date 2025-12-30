https://1prime.ru/20251230/vsu-866062428.html

ДОНЕЦК, 30 дек – ПРАЙМ. Операторы дронов ВСУ запускали БПЛА во дворах многоквартирных домов в Красноармейске в ДНР, рассказала РИА Новости беженка Галина Кулик. "Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали", - сказала Кулик. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

