Вучич заявил, что готов читать Пушкина вслух ради снятия санкции против NIS - 30.12.2025
Вучич заявил, что готов читать Пушкина вслух ради снятия санкции против NIS
Вучич заявил, что готов читать Пушкина вслух ради снятия санкции против NIS - 30.12.2025, ПРАЙМ
Вучич заявил, что готов читать Пушкина вслух ради снятия санкции против NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов читать фрагменты из поэмы Александра Пушкина "Евгений Онегин" вслух от радости, если минфин и госдепартамент... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T21:30+0300
2025-12-30T21:30+0300
БЕЛГРАД, 30 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов читать фрагменты из поэмы Александра Пушкина "Евгений Онегин" вслух от радости, если минфин и госдепартамент США остановят действие санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS. "Не знаю, когда OFAC (Управление иностранными активам – ред.) и минфин США примут решение, мы его с нетерпением ожидаем и надеемся на позитивное решение. Я не умею петь, когда-то умел декламировать поэзию, даже знал наизусть письмо Татьяны Онегину и письмо Онегина Татьяне на русском языке. Буду готов, если нам дадут лицензию на оперативную деятельность, хотя бы часть продекламировать, пусть народ надо мной смеется, настолько счастлив буду, если это произойдет, но не могу этого обещать", - сказал Вучич на пресс-конференции во вторник. Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании. Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
21:30 30.12.2025
 
Вучич заявил, что готов читать Пушкина вслух ради снятия санкции против NIS

Вучич заявил, что готов читать Пушкина вслух, если власти США остановят санкции против NIS

© РИА Новости . Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 30 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов читать фрагменты из поэмы Александра Пушкина "Евгений Онегин" вслух от радости, если минфин и госдепартамент США остановят действие санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
"Не знаю, когда OFAC (Управление иностранными активам – ред.) и минфин США примут решение, мы его с нетерпением ожидаем и надеемся на позитивное решение. Я не умею петь, когда-то умел декламировать поэзию, даже знал наизусть письмо Татьяны Онегину и письмо Онегина Татьяне на русском языке. Буду готов, если нам дадут лицензию на оперативную деятельность, хотя бы часть продекламировать, пусть народ надо мной смеется, настолько счастлив буду, если это произойдет, но не могу этого обещать", - сказал Вучич на пресс-конференции во вторник.
Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Александр Вучич
Сербия защитит свои интересы в условиях санкций США, заявил Вучич
27 декабря, 15:44
 
