Выходка Зеленского против России вызвала переполох в США - 30.12.2025, ПРАЙМ
Выходка Зеленского против России вызвала переполох в США
2025-12-30T23:44+0300
2025-12-30T23:44+0300
общество
сша
новгородская область
мировая экономика
норвегия
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Представители западных стран и Владимир Зеленский чрезмерно расслабились, полагая, что им все сойдет с рук, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.Так эксперт прокомментировал террористическую атаку киевского режима на резиденцию Владимира Путина."Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьезным", — отметил Крапивник.Он предупредил, что подобная эскалация способна привести к ядерному конфликту, в ходе которого Европа "будет просто уничтожена".Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
общество , сша, новгородская область, мировая экономика, норвегия, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф
Общество , США, Новгородская область, Мировая экономика, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МИД РФ
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Представители западных стран и Владимир Зеленский чрезмерно расслабились, полагая, что им все сойдет с рук, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
Так эксперт прокомментировал террористическую атаку киевского режима на резиденцию Владимира Путина.
СМИ рассказали о реакции Запада на атаку ВСУ по резиденции Путина
Вчера, 23:30
"Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьезным", — отметил Крапивник.
Он предупредил, что подобная эскалация способна привести к ядерному конфликту, в ходе которого Европа "будет просто уничтожена".
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.

Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
"Маленький гоблин". Слова Зеленского о Трампе разозлили журналиста
Вчера, 23:20
 
