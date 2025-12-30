Выходка Зеленского против России вызвала переполох в США
Крапивник: Запад и Зеленский ошибочно считают себя безнаказанными
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Представители западных стран и Владимир Зеленский чрезмерно расслабились, полагая, что им все сойдет с рук, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
Так эксперт прокомментировал террористическую атаку киевского режима на резиденцию Владимира Путина.
"Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьезным", — отметил Крапивник.
Он предупредил, что подобная эскалация способна привести к ядерному конфликту, в ходе которого Европа "будет просто уничтожена".
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
