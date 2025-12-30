https://1prime.ru/20251230/vyplata-866070018.html

В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты

В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты - 30.12.2025, ПРАЙМ

В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты

30.12.2025

2025-12-30T10:30+0300

2025-12-30T10:30+0300

2025-12-30T10:30+0300

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило порядок назначения новой ежегодной выплаты для семей с детьми, сообщили в пресс-службе кабмина. "С 2026 года в России вводится ежегодная семейная выплата. Постановление о порядке ее назначения подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такую дополнительную поддержку сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума", - сообщили в кабмине. Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Её размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц – он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница возвращена. Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчётности – в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. "В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено почти 120 миллиардов рублей в 2026 году, более 128 миллиардов рублей в 2027 году и свыше 138 миллиардов рублей в 2028 году", - отметили в кабмине. Федеральный закон "О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей" был разработан правительством и подписан президентом.

2025

