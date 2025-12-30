Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов ответил на вопрос о продаже госпакета ЮГК - 30.12.2025
Силуанов ответил на вопрос о продаже госпакета ЮГК
Силуанов ответил на вопрос о продаже госпакета ЮГК - 30.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов ответил на вопрос о продаже госпакета ЮГК
Продажа госпакета ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) планируется на открытом аукционе, как и с аэропортом "Домодедово", сообщил министр финансов РФ Антон... | 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Продажа госпакета ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) планируется на открытом аукционе, как и с аэропортом "Домодедово", сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Такая же политика - открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.Ранее во вторник Силуанов сообщал, что открытый аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы имеются. Он добавил, что аукцион будет проводиться в соответствии с правилами, утвержденными законодательством.Ранее в сентябре Силуанов заявил, что Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
11:45 30.12.2025 (обновлено: 12:10 30.12.2025)
 
Силуанов ответил на вопрос о продаже госпакета ЮГК

Силуанов: продажа госпакета ПАО "Южуралзолото" планируется на открытом аукционе

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Глава Минфина Антон Силуанов
Глава Минфина Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Глава Минфина Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Продажа госпакета ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) планируется на открытом аукционе, как и с аэропортом "Домодедово", сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Такая же политика - открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее во вторник Силуанов сообщал, что открытый аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы имеются. Он добавил, что аукцион будет проводиться в соответствии с правилами, утвержденными законодательством.
Ранее в сентябре Силуанов заявил, что Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
 
Чаты
Заголовок открываемого материала