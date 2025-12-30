https://1prime.ru/20251230/yugk-866076802.html

Силуанов ответил на вопрос о продаже госпакета ЮГК

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Продажа госпакета ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) планируется на открытом аукционе, как и с аэропортом "Домодедово", сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Такая же политика - открытый аукцион. Будем выставлять на торги, затягивать не будем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.Ранее во вторник Силуанов сообщал, что открытый аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы имеются. Он добавил, что аукцион будет проводиться в соответствии с правилами, утвержденными законодательством.Ранее в сентябре Силуанов заявил, что Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".

