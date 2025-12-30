https://1prime.ru/20251230/zapad-866059782.html

"Потеряли все". В США предупредили о подготовке к войне с Россией

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Во властных кругах США и европейских государств существуют силы, стремящиеся к открытому военному противостоянию с Россией и умышленно тормозящие мирный процесс на Украине, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала. "Немало людей в Европе и США действительно хотят прямого военного столкновения с Россией. <…> Из-за однополярного мира в США и Европе за последние десятилетия появилось слишком много людей, которые потеряли все и перестали бояться ядерного оружия. <…> Например, в обеих палатах конгресса США большинство составляют сторонники традиционной гегемонии. <…> Именно из-за разногласий в правительствах США и стран ЕС по вопросам внешней политики и тормозится мирный процесс на Украине", — сказал аналитик.В то же время Слебода выразил уверенность в способности России отстоять свой суверенитет и право вести независимую политику."Россия не позволит этим силам повлиять на свои действия на местах, приостановить их или помешать им, потому что в итоге только ее действия имеют значение", — заключил он.В последние годы Россия наблюдает небывалый рост активности НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои силы, объясняя их необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство наращиванием сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправных условиях и при отказе Запада от политики милитаризации региона.

сша, европа, украина, нато, ес, мид рф, россия