2025-12-30T04:16+0300
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Западные политики, хотя и утверждают об отсутствии угроз со стороны России, все же продолжают выманивать у парламентов деньги на милитаризацию, заявил военный аналитик, офицер Корпуса морской разведки США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."(Глава нацразведки США. — Прим. ред.) Тулси Габбард, а затем (Глава Минобороны ФРГ Борис — Прим. ред.) Писториус сказали, что Россия не собирается нападать на НАТО: "Это чушь, это ложь". Но Писториус не говорит, что Запад не собирается проводить милитаризацию, на которую политики просят у своих парламентов деньги", — отметил эксперт.По его мнению, впоследствии западные политики могут выдумать ложную причину, согласно которой Москва хочет поддерживать мирное сосуществование."В итоге они смогут сказать, что русские не напали, потому что "мы создали армию, мы собрали горстку танков и русские испугались", — сказал аналитик.Риттер также подчеркнул, что такого рода манипуляции общественным мнением — характерная черта западной политической практики."Это же политики. Они будут лгать на каждом шагу. Правда никогда не была их коньком", — заключил он.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что России не вынашивает агрессивные планы в отношении стран НАТО и ЕС и что она готова дать письменные гарантии на этот счет. В Кремле также не раз подчеркивали, что Москва не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для её интересов.
