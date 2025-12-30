https://1prime.ru/20251230/zelenskij-866060309.html

Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса

2025-12-30T02:33+0300

2025-12-30T02:33+0300

2025-12-30T03:18+0300

ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью после встречи с американским президентом Дональдом Трампом вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса. "Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Ранее Зеленский допустил отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 12 декабря допустил, что в Донбассе со временем не будет "ни российских, ни украинских" войск, но будет Росгвардия и все, что нужно для соблюдения порядка. О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ.

2025

