https://1prime.ru/20251230/zelenskij-866060691.html

Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом

Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом - 30.12.2025, ПРАЙМ

Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом,... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T02:55+0300

2025-12-30T02:55+0300

2025-12-30T03:24+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

украина

европа

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866060691.jpg?1767054284

ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, заявив, что решения президента США Дональда Трампа ему недостаточно. "Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен конгресс для этого. Возможно, сенат или конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими", - сказал Зеленский. Зеленский в воскресенье встречался с Трампом во Флориде. Президент США заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

сша

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, fox news