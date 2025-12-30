https://1prime.ru/20251230/zelenskij-866060691.html
Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом
Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом - 30.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом,... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T02:55+0300
2025-12-30T02:55+0300
2025-12-30T03:24+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866060691.jpg?1767054284
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, заявив, что решения президента США Дональда Трампа ему недостаточно. "Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен конгресс для этого. Возможно, сенат или конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими", - сказал Зеленский. Зеленский в воскресенье встречался с Трампом во Флориде. Президент США заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
сша
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, fox news
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Fox News
Зеленский потребовал от США ратификации гарантий безопасности конгрессом
Зеленскому мало гарантий безопасности от Трампа, он требует ратификации конгресса
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером стал требовать от США ратификации гарантий безопасности конгрессом, заявив, что решения президента США Дональда Трампа ему недостаточно.
"Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен конгресс для этого. Возможно, сенат или конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими", - сказал Зеленский.
Зеленский в воскресенье встречался с Трампом во Флориде. Президент США заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.