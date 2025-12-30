https://1prime.ru/20251230/zelenskij-866060769.html
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти - 30.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью после встречи с американским президентом Дональдом Трампом пообещал, что уйдет из власти после...
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью после встречи с американским президентом Дональдом Трампом пообещал, что уйдет из власти после завершения конфликта на Украине. "Да", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News в ответ на утверждение журналиста о том, что конфликт закончится и он покинет власть. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. В начале декабря Зеленский после слов Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня. Ранее результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS выявили, что Зеленский является худшим из потенциальных кандидатов на возможных президентских выборах.
