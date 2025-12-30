Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти - 30.12.2025
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти
02:58 30.12.2025 (обновлено: 03:24 30.12.2025)
 
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти

Зеленский пообещал уйти из власти после завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью после встречи с американским президентом Дональдом Трампом пообещал, что уйдет из власти после завершения конфликта на Украине.
"Да", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News в ответ на утверждение журналиста о том, что конфликт закончится и он покинет власть.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после слов Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.
Ранее результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS выявили, что Зеленский является худшим из потенциальных кандидатов на возможных президентских выборах.
 
