Зеленский считает понятным, почему Путин ему не доверяет
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T03:10+0300
2025-12-30T03:22+0300
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина. "Он не доверяет мне. Это понятно", - сказал Зеленский.
общество , мировая экономика, рф, владимир зеленский, владимир путин, fox news
Экономика, Общество , Мировая экономика, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Fox News
03:10 30.12.2025 (обновлено: 03:22 30.12.2025)
 
Зеленский считает понятным, почему Путин ему не доверяет

Зеленский заявил, что понимает недоверие к нему со стороны Путина

ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина.
"Он не доверяет мне. Это понятно", - сказал Зеленский.
 
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
