Зеленский считает понятным, почему Путин ему не доверяет
Зеленский считает понятным, почему Путин ему не доверяет - 30.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский считает понятным, почему Путин ему не доверяет
Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина.
ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News сказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина. "Он не доверяет мне. Это понятно", - сказал Зеленский.
