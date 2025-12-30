Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegraph: Зеленского унизили скромным приемом перед встречей с Трампом - 30.12.2025
Telegraph: Зеленского унизили скромным приемом перед встречей с Трампом
мировая экономика
сша
аляска
владимир зеленский
financial times
дональд трамп
владимир путин
украина
общество
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Существенное различие в уровне приема Владимира Путина и Владимира Зеленского при их прибытии в США обидело главу киевского режима, сообщает британское издание Telegraph."Путина в августе встретили в Соединенных Штатах с большой помпой, когда господин Трамп ждал его в конце красной ковровой дорожки на Аляске. Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским", — указывается в материале.Воскресная встреча во Флориде между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не оправдала ожиданий последнего. Как отмечает Financial Times, во время переговоров Трамп настоятельно предложил Украине ускорить процесс заключения мирного соглашения, предупреждая о возможной утрате дополнительных территорий.15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Обе стороны положительно оценили результат переговоров. Владимир Путин отметил, что есть возможность прийти к завершению конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному разрешению ситуации.
сша
аляска
украина
мировая экономика, сша, аляска, владимир зеленский, financial times, дональд трамп, владимир путин, украина, общество
Мировая экономика, США, Аляска, Владимир Зеленский, Financial Times, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, Общество
Telegraph: Зеленского унизили скромным приемом перед встречей с Трампом

Telegraph: Встреча Зеленского в США оказалась провальной в сравнении с приемом Путина

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Существенное различие в уровне приема Владимира Путина и Владимира Зеленского при их прибытии в США обидело главу киевского режима, сообщает британское издание Telegraph.
"Путина в августе встретили в Соединенных Штатах с большой помпой, когда господин Трамп ждал его в конце красной ковровой дорожки на Аляске. Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским", — указывается в материале.
"Полный разрыв отношений": на Западе резко высказались о саммите во Флориде
Вчера, 05:03
Воскресная встреча во Флориде между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не оправдала ожиданий последнего. Как отмечает Financial Times, во время переговоров Трамп настоятельно предложил Украине ускорить процесс заключения мирного соглашения, предупреждая о возможной утрате дополнительных территорий.
15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Обе стороны положительно оценили результат переговоров. Владимир Путин отметил, что есть возможность прийти к завершению конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному разрешению ситуации.
"Полная капитуляция": журналист резко высказался о диалоге Путина и Трампа
Вчера, 05:10
 
Мировая экономика, США, Аляска, Владимир Зеленский, Financial Times, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Общество
 
 
