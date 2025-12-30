https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866063213.html

Telegraph: Зеленского унизили скромным приемом перед встречей с Трампом

Telegraph: Зеленского унизили скромным приемом перед встречей с Трампом - 30.12.2025, ПРАЙМ

Telegraph: Зеленского унизили скромным приемом перед встречей с Трампом

Существенное различие в уровне приема Владимира Путина и Владимира Зеленского при их прибытии в США обидело главу киевского режима, сообщает британское издание... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T05:53+0300

2025-12-30T05:53+0300

2025-12-30T05:55+0300

мировая экономика

сша

аляска

владимир зеленский

financial times

дональд трамп

владимир путин

украина

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Существенное различие в уровне приема Владимира Путина и Владимира Зеленского при их прибытии в США обидело главу киевского режима, сообщает британское издание Telegraph."Путина в августе встретили в Соединенных Штатах с большой помпой, когда господин Трамп ждал его в конце красной ковровой дорожки на Аляске. Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским", — указывается в материале.Воскресная встреча во Флориде между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не оправдала ожиданий последнего. Как отмечает Financial Times, во время переговоров Трамп настоятельно предложил Украине ускорить процесс заключения мирного соглашения, предупреждая о возможной утрате дополнительных территорий.15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Обе стороны положительно оценили результат переговоров. Владимир Путин отметил, что есть возможность прийти к завершению конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному разрешению ситуации.

https://1prime.ru/20251229/zelenskiy-866014144.html

https://1prime.ru/20251229/putin-866014326.html

сша

аляска

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, аляска, владимир зеленский, financial times, дональд трамп, владимир путин, украина, общество