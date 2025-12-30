https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866063213.html
Telegraph: Зеленского унизили скромным приемом перед встречей с Трампом
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Существенное различие в уровне приема Владимира Путина и Владимира Зеленского при их прибытии в США обидело главу киевского режима, сообщает британское издание Telegraph."Путина в августе встретили в Соединенных Штатах с большой помпой, когда господин Трамп ждал его в конце красной ковровой дорожки на Аляске. Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, там не было ни красной ковровой дорожки, ни приветствия даже от рядового американского чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными самим Зеленским", — указывается в материале.Воскресная встреча во Флориде между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не оправдала ожиданий последнего. Как отмечает Financial Times, во время переговоров Трамп настоятельно предложил Украине ускорить процесс заключения мирного соглашения, предупреждая о возможной утрате дополнительных территорий.15 августа на Аляске состоялась встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Обе стороны положительно оценили результат переговоров. Владимир Путин отметил, что есть возможность прийти к завершению конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному разрешению ситуации.
