"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима - 30.12.2025
"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима
"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима - 30.12.2025, ПРАЙМ
"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима
На Западе разрабатываются планы по передаче власти в Украине бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, которому поручено достичь | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T06:12+0300
2025-12-30T06:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_34e2ee2166832060f02840c651b330b1.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. На Западе разрабатываются планы по передаче власти в Украине бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, которому поручено достичь формального соглашения с Россией, об этом сообщил Ким Шмитц (Ким Дотком), основатель файловых сервисов Megaupload и Mega, в социальной сети X."Внимание: Зеленского больше нет. MI6 подготовилась и отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки. Ему отдан приказ заключить перемирие с Путиным и подготовить Украину к новому конфликту после президентства Трампа. Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб", — заявил он.Валерий Залужный оставил пост главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года. Ряд украинских и западных медиа-источников еще осенью 2023 года писали о возможных разногласиях между ним и Владимиром Зеленским. Как отмечается в Washington Post, экс-главком ВСУ может стать угрозой для действующего украинского руководителя, если решит заняться политикой.В мае 2024 года Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.В понедельник украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о возможной отставке Залужного с поста посла в Лондоне с целью начала политической карьеры в Украине. Однако представитель Залужного, Оксана Тороп, опровергла слухи о его намерении покинуть должность и вернуться на родину.
06:12 30.12.2025
 
"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима

Дотком: Залужному приказали заключить мирный договор с Путиным

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. На Западе разрабатываются планы по передаче власти в Украине бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, которому поручено достичь формального соглашения с Россией, об этом сообщил Ким Шмитц (Ким Дотком), основатель файловых сервисов Megaupload и Mega, в социальной сети X.
"Внимание: Зеленского больше нет. MI6 подготовилась и отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки. Ему отдан приказ заключить перемирие с Путиным и подготовить Украину к новому конфликту после президентства Трампа. Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб", — заявил он.
Валерий Залужный оставил пост главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года. Ряд украинских и западных медиа-источников еще осенью 2023 года писали о возможных разногласиях между ним и Владимиром Зеленским. Как отмечается в Washington Post, экс-главком ВСУ может стать угрозой для действующего украинского руководителя, если решит заняться политикой.
В мае 2024 года Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.
В понедельник украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о возможной отставке Залужного с поста посла в Лондоне с целью начала политической карьеры в Украине. Однако представитель Залужного, Оксана Тороп, опровергла слухи о его намерении покинуть должность и вернуться на родину.
