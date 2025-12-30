https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866063745.html

"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима

"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима - 30.12.2025, ПРАЙМ

"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима

На Западе разрабатываются планы по передаче власти в Украине бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, которому поручено достичь

2025-12-30T06:12+0300

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. На Западе разрабатываются планы по передаче власти в Украине бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, которому поручено достичь формального соглашения с Россией, об этом сообщил Ким Шмитц (Ким Дотком), основатель файловых сервисов Megaupload и Mega, в социальной сети X."Внимание: Зеленского больше нет. MI6 подготовилась и отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки. Ему отдан приказ заключить перемирие с Путиным и подготовить Украину к новому конфликту после президентства Трампа. Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб", — заявил он.Валерий Залужный оставил пост главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года. Ряд украинских и западных медиа-источников еще осенью 2023 года писали о возможных разногласиях между ним и Владимиром Зеленским. Как отмечается в Washington Post, экс-главком ВСУ может стать угрозой для действующего украинского руководителя, если решит заняться политикой.В мае 2024 года Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.В понедельник украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о возможной отставке Залужного с поста посла в Лондоне с целью начала политической карьеры в Украине. Однако представитель Залужного, Оксана Тороп, опровергла слухи о его намерении покинуть должность и вернуться на родину.

