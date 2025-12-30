Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должен заплатить". В США сделали жесткое заявление о Зеленском - 30.12.2025
https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866086126.html
"Должен заплатить". В США сделали жесткое заявление о Зеленском
"Должен заплатить". В США сделали жесткое заявление о Зеленском - 30.12.2025, ПРАЙМ
"Должен заплатить". В США сделали жесткое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский должен согласиться с условиями России для завершения конфликта на Украине несмотря на риск для собственной жизни, заявил подполковник ВС США... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T16:39+0300
2025-12-30T16:43+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен согласиться с условиями России для завершения конфликта на Украине несмотря на риск для собственной жизни, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."Самое сложное для него — это значительные политические препятствия. Крайне правые в Украине хорошо известны своей категорической неприязнью к любым уступкам России. Было много сообщений о том, что Зеленского убьют его собственные люди, если он пойдет на уступки. Но это не имеет значения. Он должен это сделать. Если риск собственной жизни ради того, чтобы поступить правильно, — это цена, то лидер страны должен заплатить", — сказал он.По мнению эксперта, промедление в принятии решения для Зеленского повысит цену будущих неудач и приведет к еще большим потерям.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
украина
сша
киев
общество , мировая экономика, украина, сша, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, василий небензя, оон
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ООН
16:39 30.12.2025 (обновлено: 16:43 30.12.2025)
 
"Должен заплатить". В США сделали жесткое заявление о Зеленском

Дэвис: Зеленский должен пожертвовать собой для завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен согласиться с условиями России для завершения конфликта на Украине несмотря на риск для собственной жизни, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Самое сложное для него — это значительные политические препятствия. Крайне правые в Украине хорошо известны своей категорической неприязнью к любым уступкам России. Было много сообщений о том, что Зеленского убьют его собственные люди, если он пойдет на уступки. Но это не имеет значения. Он должен это сделать. Если риск собственной жизни ради того, чтобы поступить правильно, — это цена, то лидер страны должен заплатить", — сказал он.
"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима
06:12
По мнению эксперта, промедление в принятии решения для Зеленского повысит цену будущих неудач и приведет к еще большим потерям.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
"Осталась надежда на чудо". В США забили тревогу из-за Зеленского
Вчера, 23:28
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВасилий НебензяООН
 
 
