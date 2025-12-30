https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866086564.html

На Западе набросились на Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

На Западе набросились на Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина - 30.12.2025, ПРАЙМ

На Западе набросились на Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина

Владимир Зеленский и европейские лидеры намеренно затягивают мирный процесс по Украине с помощью опасных провокаций, заявил британский журналист Афшин Раттанси. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T16:49+0300

2025-12-30T16:49+0300

2025-12-30T16:53+0300

мировая экономика

общество

украина

европа

новгородская область

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

мид рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и европейские лидеры намеренно затягивают мирный процесс по Украине с помощью опасных провокаций, заявил британский журналист Афшин Раттанси.Так он отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в понедельник."Ни Европа, ни Украина не настроены всерьез на прекращение опосредованной войны. Зеленский затягивает войну ради выживания своего режима, Европа затягивает ее, потому что их лидеры настолько глубоко заблуждаются, полагая, что они могут победить Россию любой ценой, что не могут и не будут снижать градус накала, а вместо этого будут стремиться к опасной эскалации", — написал он.Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.

https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866086126.html

https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866063745.html

украина

европа

новгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, европа, новгородская область, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, мид рф, всу