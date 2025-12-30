Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оскорбление Зеленского в адрес Трампа вызвало гнев на Западе - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866088809.html
Оскорбление Зеленского в адрес Трампа вызвало гнев на Западе
Оскорбление Зеленского в адрес Трампа вызвало гнев на Западе - 30.12.2025, ПРАЙМ
Оскорбление Зеленского в адрес Трампа вызвало гнев на Западе
Атака на резиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует неуважение Владимира Зеленского к усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T17:29+0300
2025-12-30T17:29+0300
мировая экономика
общество
новгородская область
украина
запад
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует неуважение Владимира Зеленского к усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Зеленский стоял с наглой ухмылкой рядом с Трампом, который весь последний год пытался положить конец войне, в то время как украинские беспилотники нацеливались на Путина... Это серьезное оскорбление…" — написал он.Аналитик также назвал отказ главы киевского режима признать ответственность за эту провокацию "оскорблением интеллекта каждого".Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866086564.html
https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866086126.html
новгородская область
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , новгородская область, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Мировая экономика, Общество , Новгородская область, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
17:29 30.12.2025
 
Оскорбление Зеленского в адрес Трампа вызвало гнев на Западе

Кошкович: Зеленский оскорбил Трампа атакой на резиденцию Путина

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует неуважение Владимира Зеленского к усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Зеленский стоял с наглой ухмылкой рядом с Трампом, который весь последний год пытался положить конец войне, в то время как украинские беспилотники нацеливались на Путина... Это серьезное оскорбление…" — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
16:49
Аналитик также назвал отказ главы киевского режима признать ответственность за эту провокацию "оскорблением интеллекта каждого".
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.

Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
"Должен заплатить". В США сделали жесткое заявление о Зеленском
16:39
 
Мировая экономикаОбществоНовгородская областьУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала