Оскорбление Зеленского в адрес Трампа вызвало гнев на Западе
Оскорбление Зеленского в адрес Трампа вызвало гнев на Западе
2025-12-30T17:29+0300
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует неуважение Владимира Зеленского к усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Зеленский стоял с наглой ухмылкой рядом с Трампом, который весь последний год пытался положить конец войне, в то время как украинские беспилотники нацеливались на Путина... Это серьезное оскорбление…" — написал он.Аналитик также назвал отказ главы киевского режима признать ответственность за эту провокацию "оскорблением интеллекта каждого".Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Оскорбление Зеленского в адрес Трампа вызвало гнев на Западе
