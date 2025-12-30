https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866092134.html
Зеленский заболел после визита в США
Зеленский заболел после визита в США
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом. Украинское издание Новости.LIVE во вторник опубликовало аудиозапись общения Зеленского с журналистами. Отвечая на один из вопросов тот откашлялся. "Извините, немного простыл", - сказал он. Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский заболел после визита в США
