Зеленский заболел после визита в США - 30.12.2025
Зеленский заболел после визита в США
Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом. | 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом. Украинское издание Новости.LIVE во вторник опубликовало аудиозапись общения Зеленского с журналистами. Отвечая на один из вопросов тот откашлялся. "Извините, немного простыл", - сказал он. Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом.
Украинское издание Новости.LIVE во вторник опубликовало аудиозапись общения Зеленского с журналистами. Отвечая на один из вопросов тот откашлялся.
"Извините, немного простыл", - сказал он.
Трамп 28 декабря провел встречу с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам двусторонних переговоров Трамп и Зеленский приняли участие в телефонном разговоре с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп сообщил, что провел "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Зеленского больше нет": на Западе определили нового главу киевского режима
