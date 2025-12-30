https://1prime.ru/20251230/zoloto-866066148.html

Цены на золото растут перед выходом протокола заседания ФРС США

2025-12-30T08:27+0300

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Цены на золото растут перед выходом протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 35,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,81% - до 4 378,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 4,82% - до 73,855 доллара за унцию. Драгоценный металл дорожает в ожидании позднее во вторник публикации протокола последнего, декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75%. В документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах Федрезерва. Следующее заседание ФРС состоится 27-28 января. По данным CME Group, почти 84% аналитиков ожидает по его итогам сохранения учетной ставки. Решения Федрезерва отражается на финансовых рынках, в том числе на торгах фьючерсами на золото.

