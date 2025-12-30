Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото и серебро готовятся завершить год максимальным ростом с 1979 года - 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота и серебра поднимается во вторник вечером, по итогам завершающегося года драгоценные металлы могут показать максимальный с 1979 года рост, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 4 388,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 8,05% - до 76,135 доллара за унцию. С начала года золото подорожало уже на 66%, серебро - на 159%. В последний раз такая динамика наблюдалась в 1979 году, когда стоимость металлов подскочила на 136% и 373% соответственно. Инвесторы в течение года следили за действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США. В 2025 году центробанк три раза понижал ставку на 25 базисных пунктов, по итогам декабрьского заседания она составила 3,5-3,75%. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС оказало давление на доллар, что способствовало росту котировок металлов. В понедельник же стоимость золота упала на 4,6%, серебра - на 8,7%. Аналитики связывают такую динамику с коррекцией, указывая при этом, что поддерживающие ралли факторы по-прежнему сохраняются. "Вчерашняя распродажа носила характер фиксации прибыли и перепозиционирования перед новым годом. Покупатели, вероятно, вернутся, поскольку структурные условия этого ралли - ослабление доллара и продолжающаяся геополитическая неопределенность - по-прежнему сохраняются", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda).
20:48 30.12.2025
 
Золото и серебро готовятся завершить год максимальным ростом с 1979 года

Золото и серебро готовятся завершить год максимальным с 1979 г ростом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАффинированное золото и серебро высшей пробы.
Аффинированное золото и серебро высшей пробы. - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Аффинированное золото и серебро высшей пробы.. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота и серебра поднимается во вторник вечером, по итогам завершающегося года драгоценные металлы могут показать максимальный с 1979 года рост, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 4 388,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 8,05% - до 76,135 доллара за унцию.
С начала года золото подорожало уже на 66%, серебро - на 159%. В последний раз такая динамика наблюдалась в 1979 году, когда стоимость металлов подскочила на 136% и 373% соответственно.
Инвесторы в течение года следили за действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США. В 2025 году центробанк три раза понижал ставку на 25 базисных пунктов, по итогам декабрьского заседания она составила 3,5-3,75%. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС оказало давление на доллар, что способствовало росту котировок металлов.
В понедельник же стоимость золота упала на 4,6%, серебра - на 8,7%. Аналитики связывают такую динамику с коррекцией, указывая при этом, что поддерживающие ралли факторы по-прежнему сохраняются.
"Вчерашняя распродажа носила характер фиксации прибыли и перепозиционирования перед новым годом. Покупатели, вероятно, вернутся, поскольку структурные условия этого ралли - ослабление доллара и продолжающаяся геополитическая неопределенность - по-прежнему сохраняются", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda).
Цены на золото растут перед выходом протокола заседания ФРС США
