Золото и серебро готовятся завершить год максимальным ростом с 1979 года

2025-12-30T20:48+0300
экономика
рынок
сша
comex
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота и серебра поднимается во вторник вечером, по итогам завершающегося года драгоценные металлы могут показать максимальный с 1979 года рост, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 4 388,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 8,05% - до 76,135 доллара за унцию. С начала года золото подорожало уже на 66%, серебро - на 159%. В последний раз такая динамика наблюдалась в 1979 году, когда стоимость металлов подскочила на 136% и 373% соответственно. Инвесторы в течение года следили за действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США. В 2025 году центробанк три раза понижал ставку на 25 базисных пунктов, по итогам декабрьского заседания она составила 3,5-3,75%. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС оказало давление на доллар, что способствовало росту котировок металлов. В понедельник же стоимость золота упала на 4,6%, серебра - на 8,7%. Аналитики связывают такую динамику с коррекцией, указывая при этом, что поддерживающие ралли факторы по-прежнему сохраняются. "Вчерашняя распродажа носила характер фиксации прибыли и перепозиционирования перед новым годом. Покупатели, вероятно, вернутся, поскольку структурные условия этого ралли - ослабление доллара и продолжающаяся геополитическая неопределенность - по-прежнему сохраняются", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика MarketPulse Зайна Вавды (Zain Vawda).
