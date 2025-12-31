https://1prime.ru/20251231/aeroport-866096084.html

Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях

2025-12-31T00:48+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях, в настоящее время задержки в расписании не связаны с погодными условиями, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях. Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолёты. Время обслуживания бортов может быть незначительно увеличено в связи с необходимостью противооблединительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, в настоящее время задержки в расписании не связаны с погодными условиями в Петербурге. Большинство из них происходят по причине позднего прибытия воздушных судов в "Пулково". Ранее сообщалось, что во вторник в Петербурге начался снегопад. В ночь на 31 декабря на улицы города вышло 823 единицы уборочной техники.

