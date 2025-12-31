Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях - 31.12.2025
Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях
Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях - 31.12.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях, в настоящее время задержки в расписании не связаны с погодными... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T00:48+0300
2025-12-31T00:48+0300
бизнес
петербург
санкт-петербург
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866096084.jpg?1767131309
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях, в настоящее время задержки в расписании не связаны с погодными условиями, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях. Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолёты. Время обслуживания бортов может быть незначительно увеличено в связи с необходимостью противооблединительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, в настоящее время задержки в расписании не связаны с погодными условиями в Петербурге. Большинство из них происходят по причине позднего прибытия воздушных судов в "Пулково". Ранее сообщалось, что во вторник в Петербурге начался снегопад. В ночь на 31 декабря на улицы города вышло 823 единицы уборочной техники.
петербург
санкт-петербург
бизнес, петербург, санкт-петербург, аэропорт пулково
Бизнес, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
00:48 31.12.2025
 
Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях

Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях, в настоящее время задержки в расписании не связаны с погодными условиями, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"Аэропорт "Пулково" работает штатно в сложных метеоусловиях. Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолёты. Время обслуживания бортов может быть незначительно увеличено в связи с необходимостью противооблединительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, в настоящее время задержки в расписании не связаны с погодными условиями в Петербурге. Большинство из них происходят по причине позднего прибытия воздушных судов в "Пулково".
Ранее сообщалось, что во вторник в Петербурге начался снегопад. В ночь на 31 декабря на улицы города вышло 823 единицы уборочной техники.
 
Бизнес Петербург САНКТ-ПЕТЕРБУРГ аэропорт Пулково
 
 
