Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах Москвы
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах московского авиаузла, причина изменений в расписании - неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве. "Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Московского авиаузла... Установлено, что причинами задержек рейсов являются неблагоприятные метеоусловия, что является достаточным основанием для переноса срока вылета рейса", - говорится в сообщении. Ведомство организовало контрольные и профилактические мероприятия для обеспечения соблюдения прав пассажиров и предоставления им услуг согласно Федеральным авиационным правилам.
