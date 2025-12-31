Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах Москвы - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/aeroport-866116721.html
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах Москвы
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах Москвы - 31.12.2025, ПРАЙМ
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах Москвы
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах московского авиаузла, причина изменений в расписании - неблагоприятные метеоусловия, сообщили в... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T20:18+0300
2025-12-31T20:18+0300
бизнес
россия
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865793519_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_10f5f08cddf2e7c6128216cead1423f0.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах московского авиаузла, причина изменений в расписании - неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве. "Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Московского авиаузла... Установлено, что причинами задержек рейсов являются неблагоприятные метеоусловия, что является достаточным основанием для переноса срока вылета рейса", - говорится в сообщении. Ведомство организовало контрольные и профилактические мероприятия для обеспечения соблюдения прав пассажиров и предоставления им услуг согласно Федеральным авиационным правилам.
https://1prime.ru/20251231/kaliningrad-866111886.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865793519_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_b853ea25aae2eb0042d42c3a3ca6cc1a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, Ространснадзор
20:18 31.12.2025
 
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах Москвы

Ространснадзор проверяет ситуацию с задержками рейсов в аэропортах московского авиаузла

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры
Пассажиры - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Пассажиры . Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в аэропортах московского авиаузла, причина изменений в расписании - неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве.
"Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Московского авиаузла... Установлено, что причинами задержек рейсов являются неблагоприятные метеоусловия, что является достаточным основанием для переноса срока вылета рейса", - говорится в сообщении.
Ведомство организовало контрольные и профилактические мероприятия для обеспечения соблюдения прав пассажиров и предоставления им услуг согласно Федеральным авиационным правилам.
Международный аэропорт Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Аэропорт Калининграда планирует вернуться в обычный режим работы к вечеру
14:30
 
БизнесРОССИЯРостранснадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала