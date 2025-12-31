https://1prime.ru/20251231/aksakov-866103417.html

Депутат Госдумы дал совет россиянам, когда стоит покупать золото

Депутат Госдумы дал совет россиянам, когда стоит покупать золото - 31.12.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы дал совет россиянам, когда стоит покупать золото

Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T08:56+0300

2025-12-31T08:56+0300

2025-12-31T08:56+0300

финансы

россия

анатолий аксаков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл больше подходит для диверсификации портфеля, чем для быстрого заработка, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Покупать золото на пике его стоимости частным инвесторам рискованно - высока вероятность коррекции цены вниз", - сообщил он. По его словам, прогнозировать, как долго еще может расти какой-либо актив, - это, скорее, задача для опытных инвесторов с готовностью к риску. "Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нем обычному человеку вряд ли получится", - заключил Аксаков.

https://1prime.ru/20251230/zoloto-866090974.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, анатолий аксаков, госдума