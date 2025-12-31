Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
31.12.2025
Депутат Госдумы дал совет россиянам, когда стоит покупать золото
Депутат Госдумы дал совет россиянам, когда стоит покупать золото - 31.12.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы дал совет россиянам, когда стоит покупать золото
Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл... | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл больше подходит для диверсификации портфеля, чем для быстрого заработка, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Покупать золото на пике его стоимости частным инвесторам рискованно - высока вероятность коррекции цены вниз", - сообщил он. По его словам, прогнозировать, как долго еще может расти какой-либо актив, - это, скорее, задача для опытных инвесторов с готовностью к риску. "Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нем обычному человеку вряд ли получится", - заключил Аксаков.
08:56 31.12.2025
 
Депутат Госдумы дал совет россиянам, когда стоит покупать золото

Депутат Госдумы Аксаков: покупать золото на пике его стоимости рискованно

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Инвестиции в золото на пике его стоимости - рискованное занятие для частного инвестора, так как существует вероятность коррекции цены: этот драгоценный металл больше подходит для диверсификации портфеля, чем для быстрого заработка, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Покупать золото на пике его стоимости частным инвесторам рискованно - высока вероятность коррекции цены вниз", - сообщил он.
По его словам, прогнозировать, как долго еще может расти какой-либо актив, - это, скорее, задача для опытных инвесторов с готовностью к риску.
"Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нем обычному человеку вряд ли получится", - заключил Аксаков.
Заголовок открываемого материала