Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад - 31.12.2025
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад - 31.12.2025, ПРАЙМ
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад
Представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко раскритиковал реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по... | 31.12.2025
2025-12-31T21:31+0300
2025-12-31T21:31+0300
в мире
сша
кая каллас
ес
всу
мид
владимир путин
москва
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко раскритиковал реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина. Об этом он сообщил в соцсети X."Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту России с осуждением атаки. Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно", — отметил он.По мнению политика, Евросоюзу следовало дистанцироваться от произошедшего, однако вместо этого он фактически отрицает сам факт атаки, несмотря на обеспокоенность, выраженную рядом мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендру Моди.Ранее в соцсети X Каллас заявляла, что сообщения Москвы об ударах по ключевым государственным объектам на территории России якобы являются "намеренным отвлечением внимания".Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
https://1prime.ru/20251231/voyska-866119895.html
https://1prime.ru/20251231/peregovory-866119735.html
сша
москва
запад
в мире, сша, кая каллас, ес, всу, мид, владимир путин, москва, запад, россия, дональд трамп
В мире, США, Кая Каллас, ЕС, ВСУ, МИД, Владимир Путин, МОСКВА, ЗАПАД, РОССИЯ, Дональд Трамп
21:31 31.12.2025
 
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад

Мема: Каллас следовало направить ноту России после атаки ВСУ на резиденцию Путина

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко раскритиковал реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина. Об этом он сообщил в соцсети X.
"Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту России с осуждением атаки. Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно", — отметил он.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину
21:29
По мнению политика, Евросоюзу следовало дистанцироваться от произошедшего, однако вместо этого он фактически отрицает сам факт атаки, несмотря на обеспокоенность, выраженную рядом мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендру Моди.
Ранее в соцсети X Каллас заявляла, что сообщения Москвы об ударах по ключевым государственным объектам на территории России якобы являются "намеренным отвлечением внимания".
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
"Давно было ясно". На Западе признали тяжелую правду об Украине
21:26
 
В миреСШАКая КалласЕСВСУМИДВладимир ПутинМОСКВАЗАПАДРОССИЯДональд Трамп
 
 
