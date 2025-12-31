https://1prime.ru/20251231/ataka-866120049.html

Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад

Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад - 31.12.2025, ПРАЙМ

Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад

Представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко раскритиковал реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T21:31+0300

2025-12-31T21:31+0300

2025-12-31T21:31+0300

в мире

сша

кая каллас

ес

всу

мид

владимир путин

москва

запад

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко раскритиковал реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина. Об этом он сообщил в соцсети X."Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту России с осуждением атаки. Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно", — отметил он.По мнению политика, Евросоюзу следовало дистанцироваться от произошедшего, однако вместо этого он фактически отрицает сам факт атаки, несмотря на обеспокоенность, выраженную рядом мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендру Моди.Ранее в соцсети X Каллас заявляла, что сообщения Москвы об ударах по ключевым государственным объектам на территории России якобы являются "намеренным отвлечением внимания".Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.

https://1prime.ru/20251231/voyska-866119895.html

https://1prime.ru/20251231/peregovory-866119735.html

сша

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, сша, кая каллас, ес, всу, мид, владимир путин, москва, запад, россия, дональд трамп