Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина возмутило Запад
Мема: Каллас следовало направить ноту России после атаки ВСУ на резиденцию Путина
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Представитель финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко раскритиковал реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина. Об этом он сообщил в соцсети X.
"Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту России с осуждением атаки. Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно", — отметил он.
По мнению политика, Евросоюзу следовало дистанцироваться от произошедшего, однако вместо этого он фактически отрицает сам факт атаки, несмотря на обеспокоенность, выраженную рядом мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендру Моди.
Ранее в соцсети X Каллас заявляла, что сообщения Москвы об ударах по ключевым государственным объектам на территории России якобы являются "намеренным отвлечением внимания".
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.