Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уоррен Баффетт покидает пост генерального директора Berkshire Hathaway - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/baffetty-866098893.html
Уоррен Баффетт покидает пост генерального директора Berkshire Hathaway
Уоррен Баффетт покидает пост генерального директора Berkshire Hathaway - 31.12.2025, ПРАЙМ
Уоррен Баффетт покидает пост генерального директора Berkshire Hathaway
Американский инвестор Уоррен Баффетт, известный в мире как "оракул из Омахи", в среду покидает пост генерального директора инвестиционного конгломерата... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T05:44+0300
2025-12-31T05:50+0300
бизнес
уоррен баффетт
berkshire hathaway
coca-cola
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866098893.jpg?1767149455
ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Американский инвестор Уоррен Баффетт, известный в мире как "оракул из Омахи", в среду покидает пост генерального директора инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, который он возглавлял на протяжении 60 лет. Один из богатейших людей мира Баффетт еще в мае 2025 года заявил о своем решении к концу года покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга. Баффетт передает пост главы Berkshire Hathaway Грегу Абелю, которого готовили к этой роли как минимум с 2021 года. Оценочная стоимость активов самого Баффетта на 30 декабря 2025 года составляет 149 миллиардов долларов. Несмотря на свое богатство, Баффетт известен скромным образом жизни. Например, он до сих пор проживает в том же доме в Омахе, в штате Небраска, который приобрел за 31,5 тысячи долларов в 1958 году, а ездит на автомобиле Cadillac 2014 года выпуска. Сам Баффет в своих интервью объяснял такой подход тем, что траты не улучшают качество жизни после достижения определенного уровня комфорта. Кроме того, на протяжении последних 64 лет Баффетт неизменно заезжал в McDonald"s по пути на работу, который занимал у него всего пять минут, и покупал завтрак, стоимость которого не превышала 3,17 доллара, а также ежедневно выпивает по пять банок Coca-Cola. Баффетт известен и своим подходом к работе: по его словам, он посвящает чтению около шести часов в день и принимает меньше импульсивных решений, чем большинство представителей делового сообщества. Бизнесмен завершил приобретение Berkshire Hathaway к 1965 году, и с тех пор цена ее акций значительно выросла - примерно на 3 миллиона 950 тысяч процентов с момента покупки, по оценкам американских аналитиков. В ноябре один из богатейших людей мира написал свое последнее письмо акционерам в качестве главы инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway. "Величие достигается не путем накопления огромных состояний, широкой известности или большой власти в правительстве. Когда вы помогаете кому-либо любым из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта ничего не стоит, но при этом бесценна", - указал Баффет в своем заключительном обращении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, уоррен баффетт, berkshire hathaway, coca-cola
Бизнес, Уоррен Баффетт, Berkshire Hathaway, Coca-Cola
05:44 31.12.2025 (обновлено: 05:50 31.12.2025)
 
Уоррен Баффетт покидает пост генерального директора Berkshire Hathaway

Уоррен Баффетт уходит в отставку после 60 лет на посту главы Berkshire Hathaway

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Американский инвестор Уоррен Баффетт, известный в мире как "оракул из Омахи", в среду покидает пост генерального директора инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, который он возглавлял на протяжении 60 лет.
Один из богатейших людей мира Баффетт еще в мае 2025 года заявил о своем решении к концу года покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга. Баффетт передает пост главы Berkshire Hathaway Грегу Абелю, которого готовили к этой роли как минимум с 2021 года.
Оценочная стоимость активов самого Баффетта на 30 декабря 2025 года составляет 149 миллиардов долларов. Несмотря на свое богатство, Баффетт известен скромным образом жизни. Например, он до сих пор проживает в том же доме в Омахе, в штате Небраска, который приобрел за 31,5 тысячи долларов в 1958 году, а ездит на автомобиле Cadillac 2014 года выпуска.
Сам Баффет в своих интервью объяснял такой подход тем, что траты не улучшают качество жизни после достижения определенного уровня комфорта.
Кроме того, на протяжении последних 64 лет Баффетт неизменно заезжал в McDonald"s по пути на работу, который занимал у него всего пять минут, и покупал завтрак, стоимость которого не превышала 3,17 доллара, а также ежедневно выпивает по пять банок Coca-Cola.
Баффетт известен и своим подходом к работе: по его словам, он посвящает чтению около шести часов в день и принимает меньше импульсивных решений, чем большинство представителей делового сообщества.
Бизнесмен завершил приобретение Berkshire Hathaway к 1965 году, и с тех пор цена ее акций значительно выросла - примерно на 3 миллиона 950 тысяч процентов с момента покупки, по оценкам американских аналитиков.
В ноябре один из богатейших людей мира написал свое последнее письмо акционерам в качестве главы инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway.
"Величие достигается не путем накопления огромных состояний, широкой известности или большой власти в правительстве. Когда вы помогаете кому-либо любым из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта ничего не стоит, но при этом бесценна", - указал Баффет в своем заключительном обращении.
 
БизнесУоррен БаффеттBerkshire HathawayCoca-Cola
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала