Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки стали перепроверять снятие крупных сумм наличных - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/banki-866100665.html
Банки стали перепроверять снятие крупных сумм наличных
Банки стали перепроверять снятие крупных сумм наличных - 31.12.2025, ПРАЙМ
Банки стали перепроверять снятие крупных сумм наличных
Банки в РФ стали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат, блокируя операцию, выяснило РИА Новости. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T07:35+0300
2025-12-31T08:22+0300
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_0:76:1495:917_1920x0_80_0_0_3d49c37d2de57781cee7c1a5ece3d5ea.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Банки в РФ стали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат, блокируя операцию, выяснило РИА Новости. При попытке снять крупную сумму операция блокируется, после чего клиенту банка поступает звонок с просьбой подтвердить действие. При подтверждении банк сообщает, что операцию можно будет повторить через пять минут. При повторном запросе выдачи наличных клиент получает необходимую сумму.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_85:0:1410:994_1920x0_80_0_0_961107f3e6cd3f88ea97d562d4e7e3d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы
Банки, Финансы
07:35 31.12.2025 (обновлено: 08:22 31.12.2025)
 
Банки стали перепроверять снятие крупных сумм наличных

Банки в России стали перепроверять у клиентов снятие крупных сумм наличных через банкомат

© РИА Новости . Онур Озовали | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Банкомат. Архивное фото
© РИА Новости . Онур Озовали
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Банки в РФ стали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат, блокируя операцию, выяснило РИА Новости.
При попытке снять крупную сумму операция блокируется, после чего клиенту банка поступает звонок с просьбой подтвердить действие. При подтверждении банк сообщает, что операцию можно будет повторить через пять минут.
При повторном запросе выдачи наличных клиент получает необходимую сумму.
 
БанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала