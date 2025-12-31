https://1prime.ru/20251231/banki-866100665.html
Банки стали перепроверять снятие крупных сумм наличных
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Банки в РФ стали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат, блокируя операцию, выяснило РИА Новости. При попытке снять крупную сумму операция блокируется, после чего клиенту банка поступает звонок с просьбой подтвердить действие. При подтверждении банк сообщает, что операцию можно будет повторить через пять минут. При повторном запросе выдачи наличных клиент получает необходимую сумму.
