Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Beiersdorf
Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Beiersdorf
2025-12-31T01:21+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
белоруссия
минск
александр лукашенко
совет министров
liqui moly
МИНСК, 31 дек – ПРАЙМ. Совет министров Белоруссии своим постановлением в очередной раз продлил запрет на ввоз в страну товаров, произведенных компаниями Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf, которая выпускает косметические средства под торговой маркой Nivea.
"Продлить по 31 декабря 2027 г. включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 240 "О применении специальных мер", - говорится в документе, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале.
Постановлением от апреля 2021 года устанавливался перечень запрещенных к ввозу и реализации в Белоруссии товаров из числа продукции, выпускаемой группами компаний Beiersdorf, Škoda Auto и Liqui Moly. Изначально ограничения были введены до 4 ноября 2021 года, однако потом запрет многократно продлевался. При этом действие постановления не распространяется на товары, ввозимые физическими лицами для личного пользования, и транспортные средства, зарегистрированные в государствах - членах Евразийского экономического союза или временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС.
Постановление о применении специальных мер было принято белорусским правительством в рамках реализации указа президента республики Александра Лукашенко о запрете импорта отдельных товаров, работ и услуг из стран, принявших санкции против Минска.
