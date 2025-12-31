https://1prime.ru/20251231/belorussija-866096248.html

Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Beiersdorf

Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Beiersdorf

2025-12-31T01:21+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

белоруссия

минск

александр лукашенко

совет министров

liqui moly

МИНСК, 31 дек – ПРАЙМ. Совет министров Белоруссии своим постановлением в очередной раз продлил запрет на ввоз в страну товаров, произведенных компаниями Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf, которая выпускает косметические средства под торговой маркой Nivea. "Продлить по 31 декабря 2027 г. включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 240 "О применении специальных мер", - говорится в документе, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале. Постановлением от апреля 2021 года устанавливался перечень запрещенных к ввозу и реализации в Белоруссии товаров из числа продукции, выпускаемой группами компаний Beiersdorf, Škoda Auto и Liqui Moly. Изначально ограничения были введены до 4 ноября 2021 года, однако потом запрет многократно продлевался. При этом действие постановления не распространяется на товары, ввозимые физическими лицами для личного пользования, и транспортные средства, зарегистрированные в государствах - членах Евразийского экономического союза или временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС. Постановление о применении специальных мер было принято белорусским правительством в рамках реализации указа президента республики Александра Лукашенко о запрете импорта отдельных товаров, работ и услуг из стран, принявших санкции против Минска.

