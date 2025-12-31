Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года - 31.12.2025
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Встреча глав МИД стран "группы двадцати "при американском председательстве в "двадцатке" пройдет 30-31 октября 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - написал он в своем Telegram-канале.
2025
09:42 31.12.2025
 
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года

Бердыев: встреча глав МИД G20 пройдет 30-31 октября 2026 года

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Встреча глав МИД стран "группы двадцати "при американском председательстве в "двадцатке" пройдет 30-31 октября 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - написал он в своем Telegram-канале.
