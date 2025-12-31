https://1prime.ru/20251231/berdyev-866105504.html
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года
2025-12-31T09:42+0300
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Встреча глав МИД стран "группы двадцати "при американском председательстве в "двадцатке" пройдет 30-31 октября 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - написал он в своем Telegram-канале.
