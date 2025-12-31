Bloomberg сообщил о рекордном росте богатства миллиардеров

https://1prime.ru/20251231/blumberg-866117421.html

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Пятьсот богатейших людей планеты в уходящем 2025 году прибавили к своему совокупному состоянию рекордные 2,2 триллиона долларов, их совокупный капитал достиг 11,9 триллиона долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на свой индекс миллиардеров. "Пятьсот богатейших людей в мире в этом году прибавили рекордные 2,2 триллиона долларов к своему совокупному состоянию... Этот прирост, благодаря которому их совокупное состояние достигло 11,9 триллиона долларов, был вызван победой (президента США - ред.) Дональда Трампа на выборах в конце 2024 года", - говорится в материале агентства. Блумберг при этом отмечает, что в апреле рост капитала миллиардеров оказался под угрозой из-за опасений, связанных с введением американских пошлин. Тогда обвал рынков вызвал крупнейшую со времен пандемии потерю состояний. Согласно анализу агентства, лидируют по приросту богатства бизнесмены, связанные с технологическими корпорациями. Так, около четверти прибавившейся суммы приходится всего на восемь человек, в их числе председатель совета директоров компании Oracle Ларри Эллисон, предприниматель Илон Маск, сооснователь компании Alphabet Ларри Пейдж и основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Как уточняет Блумберг, наибольшая доля прироста капитала пришлась на США и Канаду (1,1 триллиона долларов), на втором месте - Азия и Океания (550,7 миллиарда долларов). Далее следуют Европа, Латинская Америка, Россия, Ближний Восток и Африка. Журнал Forbes 20 декабря сообщал, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Еще в марте 2020 года состояние Маска оценивалось в 24,6 миллиарда долларов. Затем, в январе 2021 года, он стал самым богатым человеком на планете, в том же году его богатство превысило отметки в 200 и 300 миллиардов долларов. В 2024 году состояние Маска превысило 400 и 500 миллиардов долларов.

