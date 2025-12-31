https://1prime.ru/20251231/britanija-866098178.html

Британия увеличит штрафы за повреждение подводных кабелей, пишут СМИ

Британия увеличит штрафы за повреждение подводных кабелей, пишут СМИ - 31.12.2025, ПРАЙМ

Британия увеличит штрафы за повреждение подводных кабелей, пишут СМИ

Власти Великобритании в следующем году планируют увеличить штрафы судовладельцам за повреждение подводных кабелей до сотен тысяч фунтов, сообщает издание i... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T04:46+0300

2025-12-31T04:46+0300

2025-12-31T04:46+0300

энергетика

общество

финляндия

москва

рф

мария захарова

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866098178.jpg?1767145600

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Власти Великобритании в следующем году планируют увеличить штрафы судовладельцам за повреждение подводных кабелей до сотен тысяч фунтов, сообщает издание i Paper, принадлежащее медиахолдингу DMGT. "За последние два года усилилось воздействие на линии связи и волоконно-оптические кабели для интернета... В ответ на возросшие угрозы правительство планирует новый законопроект в новом году, который увеличит штрафы до, вероятно, сотен тысяч фунтов", - говорится в публикации, в которой также бездоказательно утверждается о якобы причастности к такому России, что в Москве не раз опровергали. Как отмечает издание, сейчас в случае, если удастся доказать, что повреждение кабелей - это действие в интересах иностранного государства, то виновного ждет штраф или пожизненное заключение, а в обратном случае применяется закон 1885 года, в рамках которого штраф составляет всего тысячу фунтов (около 1,3 тысячи долларов). Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Ранее подобные инциденты с повреждением кабелей произошли в Балтийском море в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

финляндия

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финляндия, москва, рф, мария захарова, мид рф, мид