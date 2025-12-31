https://1prime.ru/20251231/darchiev-866097366.html

Посол Дарчиев поблагодарил тех, кто не поддался вирусу русофобии

Посол Дарчиев поблагодарил тех, кто не поддался вирусу русофобии - 31.12.2025, ПРАЙМ

Посол Дарчиев поблагодарил тех, кто не поддался вирусу русофобии

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в среду напомнил, что уходящий год приоткрыл возможности для восстановления отношений России и США, и поблагодарил тех,... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T03:40+0300

2025-12-31T03:40+0300

2025-12-31T04:03+0300

россия

экономика

общество

сша

рф

вашингтон

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866097366.jpg?1767143023

ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в среду напомнил, что уходящий год приоткрыл возможности для восстановления отношений России и США, и поблагодарил тех, кто не поддался русофобии. "Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией. Признательны всем, кто в это непростое время не поддался вирусу русофобии, а продолжал традиции Русской Америки", - говорится в заявлении посла России. Дипломат отметил важность того, чтобы в 2026 году "подвижническая деятельность русских американцев" получила дополнительный импульс в свете договоренностей о расширении контактов РФ и США, достигнутых в ходе саммита на Аляске. "Совместными усилиями после трехлетнего перерыва удалось достойно отпраздновать 80-летие "встречи на Эльбе", возложив цветы к мемориалу на Арлингтонском кладбище, а также провести в центре Вашингтона шествие "Бессмертного полка" в честь Дня Победы 9 мая", - напомнил Дарчиев. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

сша

рф

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, рф, вашингтон, владимир путин, дональд трамп