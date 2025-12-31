https://1prime.ru/20251231/dnr-866098644.html
Российский боец сбил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать группу эвакуировавшихся
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866098644.jpg?1767149420
ДОНЕЦК, 31 дек - ПРАЙМ. Российский солдат сбил дрон ВСУ, который пытался атаковать группу эвакуировавшихся мирных жителей Красноармейска в ДНР, рассказала РИА Новости беженка Галина Кулик. "Летал над нами дрон, но ребята сбили. Упал где-то в метрах пяти от меня. Мне так показалось, что рядом он взорвался. Военный говорит - присядьте. И он чуть отошел, присел и его сбил", - сказала Кулик. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
