Российский боец сбил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать группу эвакуировавшихся
Российский боец сбил дрон ВСУ, пытавшийся атаковать группу эвакуировавшихся
2025-12-31T05:34+0300
2025-12-31T05:50+0300
общество
россия
экономика
красноармейск
рф
харьковская область
владимир путин
всу
ДОНЕЦК, 31 дек - ПРАЙМ. Российский солдат сбил дрон ВСУ, который пытался атаковать группу эвакуировавшихся мирных жителей Красноармейска в ДНР, рассказала РИА Новости беженка Галина Кулик. "Летал над нами дрон, но ребята сбили. Упал где-то в метрах пяти от меня. Мне так показалось, что рядом он взорвался. Военный говорит - присядьте. И он чуть отошел, присел и его сбил", - сказала Кулик. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
05:34 31.12.2025 (обновлено: 05:50 31.12.2025)
 
ДОНЕЦК, 31 дек - ПРАЙМ. Российский солдат сбил дрон ВСУ, который пытался атаковать группу эвакуировавшихся мирных жителей Красноармейска в ДНР, рассказала РИА Новости беженка Галина Кулик.
"Летал над нами дрон, но ребята сбили. Упал где-то в метрах пяти от меня. Мне так показалось, что рядом он взорвался. Военный говорит - присядьте. И он чуть отошел, присел и его сбил", - сказала Кулик.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
 
Заголовок открываемого материала