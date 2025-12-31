Финляндия уведомила посольство о задержании судна с россиянами

https://1prime.ru/20251231/ekipazh-866117885.html

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Финские власти уведомили посольство РФ о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало, заявили РИА Новости в российском посольстве. "Финские власти уведомили посольство о факте задержания судна, среди членов экипажа которого есть граждане России. Со стороны самих россиян обращений в посольство пока не поступало", - сообщили в дипмиссии. Финские правоохранители в среду задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg и находившихся на нем 14 членов экипажа по подозрению в якобы повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным полиции, члены экипажа являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Полиция подозревает членов экипажа судна в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

