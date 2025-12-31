Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как взять отпуск сразу после новогодних праздников - 31.12.2025
Эксперт рассказал, как взять отпуск сразу после новогодних праздников
Эксперт рассказал, как взять отпуск сразу после новогодних праздников
бизнес, общество , рф, рудн
Бизнес, Общество , Экономика, РФ, РУДН
02:42 31.12.2025 (обновлено: 03:55 31.12.2025)
 
Эксперт рассказал, как взять отпуск сразу после новогодних праздников

РИА Новости: чтобы взять отпуск после праздников, надо внести его в график

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне могут взять отпуск сразу после новогодних праздников, но нужно заранее договориться с работодателем и внести его в график, рассказал РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкилёв.
"Трудовой кодекс не ограничивает работника в том, чтобы уйти в отпуск сразу после новогодних праздников. Но требуется учесть несколько нюансов. Нужные даты отпуска заранее должны быть включены в график отпусков. Он утверждается работодателем не позднее чем за две недели до начала года. Такой график в силу прямого указания закона (статья 123 ТК РФ) обязателен и для работодателя, и для работника", - сказал Петкилёв.
Он уточнил, что сотрудник может уйти в отпуск на весь положенный ему период - чаще всего это 28 дней. Сделать это можно по согласованию с руководством и после внесения в график отпусков.
Эксперт напомнил, что право на отпуск наступает после отработанных в организации шести месяцев. При этом по договоренности с работодателем можно уйти на оплачиваемый отдых и раньше.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФРУДН
 
 
