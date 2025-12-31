Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/ekspert-866103254.html
Китайский эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Китайский эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина - 31.12.2025, ПРАЙМ
Китайский эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Недавняя атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина дает РФ в будущем основание занять более жесткую позицию в переговорах по вопросам... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T08:53+0300
2025-12-31T08:53+0300
россия
мировая экономика
рф
сша
украина
владимир путин
сергей лавров
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Недавняя атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина дает РФ в будущем основание занять более жесткую позицию в переговорах по вопросам определения линии прекращения огня и мер безопасности, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь. "Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры. Атака произошла сразу после того, как руководители США и Украины в Мар-а-Лаго достигли консенсуса по некоторым пунктам мирного плана, и обвинение в нападении немедленно бросило тень на переговорный процесс", - заявил Лю Цзюнь. Хотя Россия заявила, что не выйдет из переговоров, отметил эксперт, она охарактеризовала действия Киева как "государственный терроризм" и намерена "пересмотреть" свою позицию по украинскому вопросу. "Это дает России основание занять в будущем более жесткую позицию по таким вопросам, как определение линии прекращения огня и меры безопасности", - добавил он. С точки зрения боевых действий, указал аналитик, сама атака украинских БПЛА продолжает тенденцию ударов вглубь российской территории. Он добавил, что несмотря на то, что атака практически не причинила физического ущерба, ее символическое значение и психологическое воздействие значительно перевесили тактические последствия. По его словам, признание резиденции главы государства целью атаки побудит Россию вложить больше ресурсов в укрепление своих внутренних систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также послужит основанием для крупномасштабного ответного удара. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
https://1prime.ru/20251230/zelenskiy-866086564.html
https://1prime.ru/20251231/terakt-866100725.html
рф
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, всу
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Сергей Лавров, ВСУ
08:53 31.12.2025
 
Китайский эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Эксперт Лю Цзюнь: из-за атаки Киева на резиденцию РФ займет жесткую позицию на переговорах

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Недавняя атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина дает РФ в будущем основание занять более жесткую позицию в переговорах по вопросам определения линии прекращения огня и мер безопасности, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь.
"Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры. Атака произошла сразу после того, как руководители США и Украины в Мар-а-Лаго достигли консенсуса по некоторым пунктам мирного плана, и обвинение в нападении немедленно бросило тень на переговорный процесс", - заявил Лю Цзюнь.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 16:49
Хотя Россия заявила, что не выйдет из переговоров, отметил эксперт, она охарактеризовала действия Киева как "государственный терроризм" и намерена "пересмотреть" свою позицию по украинскому вопросу.
"Это дает России основание занять в будущем более жесткую позицию по таким вопросам, как определение линии прекращения огня и меры безопасности", - добавил он.
С точки зрения боевых действий, указал аналитик, сама атака украинских БПЛА продолжает тенденцию ударов вглубь российской территории. Он добавил, что несмотря на то, что атака практически не причинила физического ущерба, ее символическое значение и психологическое воздействие значительно перевесили тактические последствия.
По его словам, признание резиденции главы государства целью атаки побудит Россию вложить больше ресурсов в укрепление своих внутренних систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также послужит основанием для крупномасштабного ответного удара.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
СМИ раскрыли, кто надоумил Зеленского атаковать резиденцию Путина
07:44
 
РОССИЯМировая экономикаРФСШАУКРАИНАВладимир ПутинСергей ЛавровВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала