Китайский эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Китайский эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

2025-12-31T08:53+0300

ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Недавняя атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина дает РФ в будущем основание занять более жесткую позицию в переговорах по вопросам определения линии прекращения огня и мер безопасности, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Лю Цзюнь. "Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры. Атака произошла сразу после того, как руководители США и Украины в Мар-а-Лаго достигли консенсуса по некоторым пунктам мирного плана, и обвинение в нападении немедленно бросило тень на переговорный процесс", - заявил Лю Цзюнь. Хотя Россия заявила, что не выйдет из переговоров, отметил эксперт, она охарактеризовала действия Киева как "государственный терроризм" и намерена "пересмотреть" свою позицию по украинскому вопросу. "Это дает России основание занять в будущем более жесткую позицию по таким вопросам, как определение линии прекращения огня и меры безопасности", - добавил он. С точки зрения боевых действий, указал аналитик, сама атака украинских БПЛА продолжает тенденцию ударов вглубь российской территории. Он добавил, что несмотря на то, что атака практически не причинила физического ущерба, ее символическое значение и психологическое воздействие значительно перевесили тактические последствия. По его словам, признание резиденции главы государства целью атаки побудит Россию вложить больше ресурсов в укрепление своих внутренних систем противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также послужит основанием для крупномасштабного ответного удара. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

