В России продлили бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей

В России продлили бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей

2025-12-31T13:19+0300

бизнес

россия

рф

денис мантуров

минпромторг

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Власти РФ поддержали инициативу продления на 2026 год возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в России, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее в декабре Мантуров поручил Минэкономразвития, Минтрансу и Минпромторгу проработать сохранение в 2026 году бесплатного проезда по платным трассам для произведенных в России электромобилей. "Мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране на 2026 год", - сказал Мантуров. Он уточнил, что по результатам 2025 года объем предоставленных льгот для владельцев электромобилей составил порядка 40,3 миллиона рублей. Бесплатный проезд, по его словам, является одним из стимулов покупки электромобиля у россиян, и, соответственно, способствует росту производства этого вида транспорта. Первый вице-премьер отметил, что такая мера также востребована таксопарками и операторами электрозарядных станций. "Обеспечение бесплатного проезда на 2026 год позволит поддержать реализацию инвестиционных программ таксомоторных парков, направленных на закупку электромобилей российского производства, а также простимулирует реализацию планов операторов зарядных станций по расширению сети "быстрых" электрозарядных станций на платных дорогах", - добавил Мантуров.

рф

бизнес, россия, рф, денис мантуров, минпромторг