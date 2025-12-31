https://1prime.ru/20251231/es-866096394.html

"Останется на обочине". В США раскрыли, что изменит дружба с Россией

"Останется на обочине". В США раскрыли, что изменит дружба с Россией - 31.12.2025, ПРАЙМ

"Останется на обочине". В США раскрыли, что изменит дружба с Россией

Украинский кризис и попытки восстановления отношений между Россией и США значительно навредили Евросоюзу и НАТО, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T01:39+0300

2025-12-31T01:39+0300

2025-12-31T01:40+0300

политика

европа

ес

нато

сша

москва

сергей лавров

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/82695/90/826959081_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_e6237357fc9bee10946034b58c8034a3.jpg

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Украинский кризис и попытки восстановления отношений между Россией и США значительно навредили Евросоюзу и НАТО, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."НАТО разваливается. Блок — ничто без США... И если Вашингтон хочет дружить с Москвой, что будет с поджигателями войны в Европе? <…> Кто-нибудь еще верит, что США выполнят статью пять и вступятся за Эстонию, если та спровоцирует конфликт с Россией? Никто и раньше не верил", — подчеркнул эксперт.При этом он выразил мнение, что недальновидная политика Евросоюза приведет к печальным последствиям как для него самого, так и для НАТО."Европейцы, вероятно, не оправятся после авантюры с попыткой присвоить российские деньги. Теперь фон дер Ляйен на десятилетие останется на обочине. Вероятно, ее собираются подвергнуть импичменту. Так что именно Евросоюз и НАТО пострадали от ситуации на Украине больше всего. А США больше заинтересованы в налаживании отношений с Россией", — заключил Макговерн.Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессивных действий в отношении членов НАТО и ЕС и готова письменно оформить такие гарантии. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не угрожает другим государствам, но будет внимательно следить за действиями, которые могут угрожать ее интересам.При этом Россия в последние годы наблюдает за невиданной ранее активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс увеличивает свои военные инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за усиления присутствия сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только при условии равноправия, и при этом подчеркивали, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона.

https://1prime.ru/20251230/zapad-866059782.html

европа

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, ес, нато, сша, москва, сергей лавров, цру