"Россия слаба". На Западе заявили о смене позиции по отношению Москвы
"Россия слаба". На Западе заявили о смене позиции по отношению Москвы - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Россия слаба". На Западе заявили о смене позиции по отношению Москвы
Некоторые европейские политики постепенно меняют свое отношение к России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО и полковник...
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Некоторые европейские политики постепенно меняют свое отношение к России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо."Нам постоянно твердили, что Россия вот-вот нападет на НАТО, а (глава нацразведки США. — Прим. ред.) Тулси Габборд заявила, что все эти оценки просто ложь и пропаганда. Теперь некоторые люди в Европе меняют свое мнение. Так, президент Финляндии заявил, что Россия не представляет угрозы, а потом и глава эстонской разведки (Каупо Розин. — Прим. ред.) сказал, что у России нет намерения нападать на страны Балтии. Так что мы видим, как многие отступают от своей позиции", — заявил полковник.При этом он выразил уверенность, что наибольшую опасность для Евросоюза сегодня представляет некомпетентность его политиков."Главная угроза для Европы сейчас исходит не от России, Китая, Ирана или кого-то еще. Проблема Европы в том, что у нас нет сильного руководства. Люди не способны объективно оценивать ситуацию. С самого начала они убеждали себя, что Россия слаба, а теперь оказывается, что она сильна", — отметил Бо.Министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова письменно оформить такие гарантии. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет внимательно следить за действиями, которые могут угрожать ее интересам.При этом Россия в последние годы отмечает невиданный рост активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс активно расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от милитаризации региона.
