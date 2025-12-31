https://1prime.ru/20251231/evropa-866121168.html

"Кучка слабаков". В США раскрыли замысел Запада в отношении Украины

"Кучка слабаков". В США раскрыли замысел Запада в отношении Украины - 01.01.2026, ПРАЙМ

"Кучка слабаков". В США раскрыли замысел Запада в отношении Украины

Европейские страны не способны гарантировать безопасность Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Европейские страны не способны гарантировать безопасность Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Правительства стран Европы — отстой. Они оторваны от реальности и думают, что обладают военной мощью. Это не так. Они — кучка слабаков. Если они думают, что смогут обеспечить безопасность Украины, то вся концепция гарантии безопасности заключается в том, что в случае нападения России они ответят — придут и будут сражаться на стороне Украины. Этого не будет", — заявил аналитик.По его словам, политики Европы сами себя обманывают, полагаясь на военную и индустриальную мощь своих стран."Насколько далеко Европа готова зайти в вопросе производства оружия на своей территории независимо от США? Вы думаете, это возможно? Все надеются, что Германия их выручит. Давайте попросим Германию начать производить это оружие. Проблема в том, что в Германии идет деиндустриализация, заводы закрываются", — добавил Джонсон.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, обозначая их как меры по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при отказе Запада должен отказаться от политики милитаризации региона.

