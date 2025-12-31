Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жгут карман: Америка нашла способ потратить замороженные резервы России - 31.12.2025, ПРАЙМ
Жгут карман: Америка нашла способ потратить замороженные резервы России
Жгут карман: Америка нашла способ потратить замороженные резервы России - 31.12.2025, ПРАЙМ
Жгут карман: Америка нашла способ потратить замороженные резервы России
Российские активы, замороженные в результате санкций, не дают покоя не только Еврокомиссии, но и правительству Дональда Трампа. Причем мотивы у каждой из сторон | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T05:05+0300
2025-12-31T05:05+0300
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Российские активы, замороженные в результате санкций, не дают покоя не только Еврокомиссии, но и правительству Дональда Трампа. Причем мотивы у каждой из сторон совершенно различные.Растущая геополитическая мощь России вкупе с усилением государственного регулирования в интересах экономического развития страны оказали негативное влияние на возможность западных компаний бесконтрольно использовать богатые геологические ресурсы и емкий рынок России. А готовность отстаивать свои геополитические интересы и защищать русскоговорящее население даже за пределами страны сформировало у Запада желание ослабить соседа любой ценой.Однако, увлекшись борьбой с нарастающим влиянием России, Еврокомиссия не обращает внимание на нарастающие внутренние проблемы и бенефициара этих проблем.После финансового кризиса 2008-2009 годов у США четко определились два геополитических конкурента на мировом рынке – Китай и Объединенная Европа. Развивающаяся независимая политика России хоть и усложняла использование ее как сырьевого придатка, но вряд ли выводило нашу страну на уровень серьезного конкурента Америки. Однако создание демонического образа России и провокация локального конфликта, в рамках которого Европа теряла доступ к дешевому российскому сырью и емкому внутреннему рынку вполне отвечали экономическим и геополитическим интересам США.Так, начиная с 2021 года ВВП Евросоюза вырос примерно на 8%, у США этот показатель больше 20% при примерно сопоставимом уровне инфляции. Причем ВВП России за это время вырос на 18%, что явно показывает цель нагнетаемой антироссийской истерии на Западе. Если представить, что мое предположение верно, то использование российских денег на финансирование конфликта России и Украины вместо европейских не соответствует интересам США, направленным на ослабление Европы.Вводимые санкции потребовали от России разворота на Восток, и сценарий борьбы со вторым экономическим конкурентом США изменился. Сегодня Китай - лидер по производству микроэлектроники. В немалой мере этот успех зависит от крупнейших залежей редкоземельных металлов в стране. Объем добываемых в США редкоземов в шесть раз меньше, чем в Китае, а с учетом того, что они используются не только в микроэлектронике, но и в создании мощных магнитов, оптике, энергетике и производстве вооружения, обладание ценными ресурсами становится значимым конкурентным преимуществом.Россия находится на пятом месте по объему разведанных месторождений редкоземов, но в связи с нехваткой инвестиций уровень добычи этих ценных металлов покрывает лишь собственные нужды. Еще в начале 2025 года Россия предложила правительственным структурам США заняться совместным развитием этой отрасли в стране. Учитывая уверенное наступление России в ходе СВО, правительство Дональда Трампа понимает, что предметов торга становится все меньше. Замороженные активы пока остаются одним из инструментов, с помощью которых Россию можно "склонить к миру".Судя из опубликованных утечек "плана Трампа" видно, что замороженные российские активы планируется использовать для инвестиций в экономику России и Украины, а США получат с этого дивиденды. Однако, скорее всего, основная задача США не столько получение дохода от инвестиций замороженных российских активов, сколько постепенное вовлечение России, в том числе как сырьевой базы, в экономическую войну США против Китая.Поиск США новых источников редкоземов может объяснить и новую точку геополитической напряженности между США и Венесуэлой, так как помимо огромных залежей нефти в стране в месторождении Серро-Импакто обнаружены залежи редкоземов с высоким уровнем содержания металлов в руде.Автор – директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина
05:05 31.12.2025
 
Жгут карман: Америка нашла способ потратить замороженные резервы России

Экономист Сорокина: замороженные резервы России могут потратить на инвестиции

Директор ИЭФ ГУУ, профессор, д.э.н. Галина Сорокина
Галина Сорокина
Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Российские активы, замороженные в результате санкций, не дают покоя не только Еврокомиссии, но и правительству Дональда Трампа. Причем мотивы у каждой из сторон совершенно различные.
Растущая геополитическая мощь России вкупе с усилением государственного регулирования в интересах экономического развития страны оказали негативное влияние на возможность западных компаний бесконтрольно использовать богатые геологические ресурсы и емкий рынок России. А готовность отстаивать свои геополитические интересы и защищать русскоговорящее население даже за пределами страны сформировало у Запада желание ослабить соседа любой ценой.
Однако, увлекшись борьбой с нарастающим влиянием России, Еврокомиссия не обращает внимание на нарастающие внутренние проблемы и бенефициара этих проблем.
После финансового кризиса 2008-2009 годов у США четко определились два геополитических конкурента на мировом рынке – Китай и Объединенная Европа. Развивающаяся независимая политика России хоть и усложняла использование ее как сырьевого придатка, но вряд ли выводило нашу страну на уровень серьезного конкурента Америки. Однако создание демонического образа России и провокация локального конфликта, в рамках которого Европа теряла доступ к дешевому российскому сырью и емкому внутреннему рынку вполне отвечали экономическим и геополитическим интересам США.
Так, начиная с 2021 года ВВП Евросоюза вырос примерно на 8%, у США этот показатель больше 20% при примерно сопоставимом уровне инфляции. Причем ВВП России за это время вырос на 18%, что явно показывает цель нагнетаемой антироссийской истерии на Западе.
Если представить, что мое предположение верно, то использование российских денег на финансирование конфликта России и Украины вместо европейских не соответствует интересам США, направленным на ослабление Европы.
Вводимые санкции потребовали от России разворота на Восток, и сценарий борьбы со вторым экономическим конкурентом США изменился. Сегодня Китай - лидер по производству микроэлектроники. В немалой мере этот успех зависит от крупнейших залежей редкоземельных металлов в стране. Объем добываемых в США редкоземов в шесть раз меньше, чем в Китае, а с учетом того, что они используются не только в микроэлектронике, но и в создании мощных магнитов, оптике, энергетике и производстве вооружения, обладание ценными ресурсами становится значимым конкурентным преимуществом.
Россия находится на пятом месте по объему разведанных месторождений редкоземов, но в связи с нехваткой инвестиций уровень добычи этих ценных металлов покрывает лишь собственные нужды. Еще в начале 2025 года Россия предложила правительственным структурам США заняться совместным развитием этой отрасли в стране. Учитывая уверенное наступление России в ходе СВО, правительство Дональда Трампа понимает, что предметов торга становится все меньше. Замороженные активы пока остаются одним из инструментов, с помощью которых Россию можно "склонить к миру".
Судя из опубликованных утечек "плана Трампа" видно, что замороженные российские активы планируется использовать для инвестиций в экономику России и Украины, а США получат с этого дивиденды. Однако, скорее всего, основная задача США не столько получение дохода от инвестиций замороженных российских активов, сколько постепенное вовлечение России, в том числе как сырьевой базы, в экономическую войну США против Китая.
Поиск США новых источников редкоземов может объяснить и новую точку геополитической напряженности между США и Венесуэлой, так как помимо огромных залежей нефти в стране в месторождении Серро-Импакто обнаружены залежи редкоземов с высоким уровнем содержания металлов в руде.
Автор – директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Заголовок открываемого материала