МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия прорабатывает с Минском алгоритм определения цены на газ для Белоруссии с целью выравнивания условий хозяйствования в странах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Галузин напомнил, что для Белоруссии установлена привилегированная цена на поставляемый российский газ, которую следует рассматривать, в том числе как союзническую поддержку Минска в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны недружественных стран. "При этом ведется проработка алгоритмов дальнейшего взаимодействия в этой области. Предстоит выровнять или, по меньшей мере, значительно сблизить условия хозяйствования в газовой сфере с учетом особенностей регулирования внутреннего рынка двух стран, в том числе индексации цен и перекрестного субсидирования потребителей в России", - сказал он агентству. Замминистра отметил, что работа по формированию объединенного рынка газа Союзного государства ведется в рамках выполнения "Основных направлений реализации Договора о Союзном государстве на 2024-2026 годы". При этом Галузин подчеркнул, что стороны стараются не загадывать относительно конкретных сроков его запуска.
