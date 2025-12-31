https://1prime.ru/20251231/gelendzhik-866098720.html
В аэропортах Геленджика и Калуги сняли временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Калуги сняли временные ограничения - 31.12.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Геленджика и Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Калуги сняты, сообщила Росавиация. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T05:37+0300
2025-12-31T05:37+0300
2025-12-31T05:37+0300
бизнес
россия
геленджик
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866098720.jpg?1767148679
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Калуги сняты, сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в работе этих двух аэропортов.
"Аэропорты Геленджика и Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения (для аэропорта Геленджик дополнительные) на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 8.30 мск", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
геленджик
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, геленджик, калуга, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, Калуга, Росавиация
В аэропортах Геленджика и Калуги сняли временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Калуги сняты, сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в работе этих двух аэропортов.
"Аэропорты Геленджика и Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения (для аэропорта Геленджик дополнительные) на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 8.30 мск", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.