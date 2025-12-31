В аэропортах Геленджика и Калуги сняли временные ограничения

https://1prime.ru/20251231/gelendzhik-866098720.html

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Калуги сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в работе этих двух аэропортов. "Аэропорты Геленджика и Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения (для аэропорта Геленджик дополнительные) на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 8.30 мск", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

