Начальник Генштаба ВС России Герасимов проинспектировал группировку "Север"

2025-12-31T08:23+0300

общество

россия

рф

валерий герасимов

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", - говорится в сообщении.

рф

