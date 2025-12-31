https://1prime.ru/20251231/gerasimov-866102016.html
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проинспектировал группировку "Север"
2025-12-31T08:23+0300
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
