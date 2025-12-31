Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество
россия
рф
валерий герасимов
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
08:23 31.12.2025 (обновлено: 08:27 31.12.2025)
 
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проинспектировал группировку "Север"

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
ОбществоРОССИЯРФВалерий Герасимов
 
 
Заголовок открываемого материала