https://1prime.ru/20251231/gerasimov-866102322.html
ВС России нарастили темпы создания полосы безопасности в Сумской области
ВС России нарастили темпы создания полосы безопасности в Сумской области - 31.12.2025, ПРАЙМ
ВС России нарастили темпы создания полосы безопасности в Сумской области
Темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях возросли в декабре, освобождены семь населенных пунктов, заявил начальник Генштаба ВС РФ... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T08:27+0300
2025-12-31T08:27+0300
2025-12-31T08:27+0300
россия
общество
рф
харьковская область
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863690245_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_32f30299d90c9b384821a05b18fe4e78.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях возросли в декабре, освобождены семь населенных пунктов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север". "В текущем месяце темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождены семь населенных пунктов", - сказал Герасимов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20251211/seversk-865449577.html
рф
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863690245_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_124066597d8aa2ec59575723113e671f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, харьковская область, валерий герасимов
РОССИЯ, Общество , РФ, Харьковская область, Валерий Герасимов
ВС России нарастили темпы создания полосы безопасности в Сумской области
Герасимов: темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях возросли