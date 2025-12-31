https://1prime.ru/20251231/gerasimov-866102322.html

ВС России нарастили темпы создания полосы безопасности в Сумской области

ВС России нарастили темпы создания полосы безопасности в Сумской области - 31.12.2025, ПРАЙМ

ВС России нарастили темпы создания полосы безопасности в Сумской области

Темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях возросли в декабре, освобождены семь населенных пунктов, заявил начальник Генштаба ВС РФ... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T08:27+0300

2025-12-31T08:27+0300

2025-12-31T08:27+0300

россия

общество

рф

харьковская область

валерий герасимов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863690245_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_32f30299d90c9b384821a05b18fe4e78.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Темпы расширения полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях возросли в декабре, освобождены семь населенных пунктов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север". "В текущем месяце темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождены семь населенных пунктов", - сказал Герасимов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

https://1prime.ru/20251211/seversk-865449577.html

рф

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, харьковская область, валерий герасимов