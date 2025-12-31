Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях - 31.12.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
ВС России освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север". "В соответствии с указанием верховного главнокомандующего осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Всего взято под контроль около 950 квадратных километров и освобождены 32 населенных пункта", - сказал Герасимов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он уточнил, что 14 из освобождённых населённых пунктов находятся в Харьковской области, 18 - в Сумской.
общество , россия, харьковская область, рф, украина, валерий герасимов
Общество , РОССИЯ, Харьковская область, РФ, УКРАИНА, Валерий Герасимов
08:30 31.12.2025
 
ВС России освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

Герасимов: группировка "Север" освободила 32 населенных пункта в двух областях Украины

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".
"В соответствии с указанием верховного главнокомандующего осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Всего взято под контроль около 950 квадратных километров и освобождены 32 населенных пункта", - сказал Герасимов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что 14 из освобождённых населённых пунктов находятся в Харьковской области, 18 - в Сумской.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
ВС России нарастили темпы создания полосы безопасности в Сумской области
