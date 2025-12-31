https://1prime.ru/20251231/gerasimov-866102544.html

ВС России освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

ВС России освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях - 31.12.2025

ВС России освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник... | 31.12.2025

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север". "В соответствии с указанием верховного главнокомандующего осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Всего взято под контроль около 950 квадратных километров и освобождены 32 населенных пункта", - сказал Герасимов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он уточнил, что 14 из освобождённых населённых пунктов находятся в Харьковской области, 18 - в Сумской.

