Германия уже действует в рамках плана на случай войны, пишут СМИ

Германия уже действует в рамках плана на случай войны, пишут СМИ

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. ФРГ занимается формированием общей картины угроз и подготовкой логистических и защитных мер в рамках первой из пяти фаз вероятной эскалации, сценарий которой изложен в "Оперативном плане для Германии" (OPLAN), пишет европейская версия газеты Politico со ссылкой на документ в ее распоряжении. В ноябре американская газета Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым она получила доступ, утверждала, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией сценарий, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет. Как тогда отмечала газета, ключевыми проблемами Германии при развитии подобного сценария остаются бюрократия, ориентированная на мирное время в контексте призыва военнослужащих и защиты данных, неподготовленность инфраструктуры страны к конфликту, а также необходимость учета новых угроз, в частности массового применения БПЛА. "В OPLAN изложена модель эскалации из пяти фаз - от раннего выявления угроз и сдерживания и до государственной обороны, коллективной обороны НАТО и восстановления после завершения конфликта. В документе отмечается, что в настоящее время Германия действует в рамках первой фазы, где она сосредоточена на создании общей картины угроз, координации действий в правительстве и подготовке логистических и защитных мер", - говорится в публикации со ссылкой на сокращенную 24-страничную версию плана, оказавшуюся в распоряжении издания. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

