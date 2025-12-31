Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая вырос до 50,1 пункта

https://1prime.ru/20251231/indeks-866099001.html

ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в декабре вырос до 50,1 пункта, впервые с марта 2025 года поднявшись выше психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Индекс деловой активности вырос на 0,9 процентных пункта по сравнению с ноябрем 2025 года, когда он составил 49,2 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в декабре вырос на 1,5 пункта, до 50,8 пункта, PMI средних увеличился на 0,9 пункта, до 49,8 пункта, малых – снизился на 0,5 пункта, до 48,6 пункта. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства в декабре составил 51,7, увеличившись сразу на 1,7 процентных пункта, что свидетельствует об ускорении производственной активности в промышленности. Индекс новых заказов вырос на 1,6 пункта, до 50,8 пункта, что свидетельствует о значительном улучшении рыночного спроса в производственном секторе. Индекс сырьевых запасов в декабре вырос на 0,5 пункта, до 47,8 пункта, что указывает на снижение темпов сокращения запасов основных видов сырья в промышленности. Индекс занятости составил 48,2 пункта, снизившись на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о незначительном ухудшении ситуации в сфере занятости на производственных предприятиях. Тем временем индекс поставок сырья в декабре вырос на 0,1 пункта - до 50,2 пункта, что свидетельствует об ускорении поставок сырья для поставщиков в производственном секторе.

