https://1prime.ru/20251231/indeks-866100519.html

Индекс деловой активности в Китае в декабре вырос до 50,2 пункта

Индекс деловой активности в Китае в декабре вырос до 50,2 пункта - 31.12.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в Китае в декабре вырос до 50,2 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в декабре вырос до 50,2 пункта после падения ниже психологической отметки в 50 пунктов... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T07:23+0300

2025-12-31T07:23+0300

2025-12-31T08:06+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

pmi

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859620561_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_53b6c5a442faff1eefb908c3c0af1152.jpg

ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в декабре вырос до 50,2 пункта после падения ниже психологической отметки в 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны. PMI в непроизводственном секторе КНР, который включает услуги и строительство, в ноябре впервые с декабря 2022 года опустился ниже 50 пунктов до отметки в 49,5 пункта. В декабре показатель вырос на 0,7 процентного пункта. Отмечается, что индекс деловой активности в строительной отрасли составил 52,8 пункта, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг вырос на 0,2 процентного пункта - до 49,7 пункта. Статбюро уточняет, что в сфере услуг индексы деловой активности в секторе телекоммуникаций, радио-и телевещания, спутниковой связи, денежно-кредитных и финансовых услуг превышают 60 пунктов, что является относительно хорошим диапазоном, в то время как PMI в таких секторах, как розничная торговля и общественное питание, находятся ниже критической отметки в 50 пунктов.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, pmi