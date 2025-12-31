Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-31T07:23+0300
2025-12-31T08:06+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
pmi
ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в декабре вырос до 50,2 пункта после падения ниже психологической отметки в 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны. PMI в непроизводственном секторе КНР, который включает услуги и строительство, в ноябре впервые с декабря 2022 года опустился ниже 50 пунктов до отметки в 49,5 пункта. В декабре показатель вырос на 0,7 процентного пункта. Отмечается, что индекс деловой активности в строительной отрасли составил 52,8 пункта, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг вырос на 0,2 процентного пункта - до 49,7 пункта. Статбюро уточняет, что в сфере услуг индексы деловой активности в секторе телекоммуникаций, радио-и телевещания, спутниковой связи, денежно-кредитных и финансовых услуг превышают 60 пунктов, что является относительно хорошим диапазоном, в то время как PMI в таких секторах, как розничная торговля и общественное питание, находятся ниже критической отметки в 50 пунктов.
мировая экономика, китай, кнр, pmi
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, PMI
07:23 31.12.2025 (обновлено: 08:06 31.12.2025)
 
Индекс деловой активности в Китае в декабре вырос до 50,2 пункта

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая вырос до 50,2 пункта

Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в декабре вырос до 50,2 пункта после падения ниже психологической отметки в 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления страны.
PMI в непроизводственном секторе КНР, который включает услуги и строительство, в ноябре впервые с декабря 2022 года опустился ниже 50 пунктов до отметки в 49,5 пункта. В декабре показатель вырос на 0,7 процентного пункта.
Отмечается, что индекс деловой активности в строительной отрасли составил 52,8 пункта, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг вырос на 0,2 процентного пункта - до 49,7 пункта.
Статбюро уточняет, что в сфере услуг индексы деловой активности в секторе телекоммуникаций, радио-и телевещания, спутниковой связи, денежно-кредитных и финансовых услуг превышают 60 пунктов, что является относительно хорошим диапазоном, в то время как PMI в таких секторах, как розничная торговля и общественное питание, находятся ниже критической отметки в 50 пунктов.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРPMI
 
 
