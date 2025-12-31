https://1prime.ru/20251231/indiya-866105630.html

Индия стала четвертой по величине экономикой мира

Индия стала четвертой по величине экономикой мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 дек – ПРАЙМ. Индия обогнала Японию и стала четвертой по величине экономикой в мире с объемом ВВП в 4,18 триллиона долларов, заявило правительство страны. "При ВВП в 4,18 триллиона долларов Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире, и, как ожидается, вытеснит Германию с третьего места в течение следующих 2,5-3 лет с прогнозируемым ВВП в 7,3 триллиона долларов к 2030 году", - говорится в заявлении правительства, содержащем обзор реформ 2025 года. США являются крупнейшей экономикой в мире, а Китай занимает второе место. Реальный ВВП Индии вырос на 8,2% во втором квартале 2025-26 финансового года, по сравнению с 7,8% в первом квартале и 7,4% в четвертом квартале прошлого финансового года. Темпы роста превзошли ожидания, при этом во втором квартале 2025-26 финансового года ВВП достиг шестиквартального максимума, что отражает устойчивость Индии на фоне сохраняющейся неопределенности в мировой торговле, говорится в сообщении. Правительство Индии отмечает, что международные агентства разделяют этот оптимизм, в частности, Всемирный банк прогнозирует рост на 6,5% в 2026 году, а агентство Moody"s ожидает, что Индия останется самой быстрорастущей экономикой среди стран G20 с ростом на 6,4% в 2026 году и 6,5% в 2027 году. Международный валютный фонд повысил свои прогнозы до 6,6% на 2025 год и 6,2% на 2026 год, а Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует рост на 6,7% в 2025 году и 6,2% в 2026 году. Кроме того, S&P ожидает роста Индии на 6,5% в текущем финансовом году и на 6,7% в следующем, Азиатский банк развития повысил свой прогноз на 2025 год до 7,2%, а Fitch повысило свой прогноз на 2026 финансовый год до 7,4% на фоне более высокого потребительского спроса. "Индия входит в число самых быстрорастущих крупных экономик мира и имеет хорошие возможности для сохранения этой динамики. Стремясь достичь статуса страны с высоким уровнем дохода к 2047 году — столетию своей независимости, страна опирается на прочные основы экономического роста, структурных реформ и социального прогресса", — заявило правительство.

