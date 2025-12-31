Юрист назвала самые популярные у мошенников схемы в новогодние праздники

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251231/jurist-866097012.html
2025-12-31T02:54+0300
2025-12-31T03:56+0300
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Схемы с покупкой подарков, арендой несуществующих квартир и фиктивными розыгрышами являются одними из самых популярных у мошенников в новогодние праздники, рассказала РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при ассоциации юристов России Лиана Камалиева. "В связи с новогодними праздниками в России традиционно активизируются мошеннические схемы. Они связаны с покупкой подарков и билетов и участием в праздничных акциях", - сказала юрист. Она объяснила, что чаще всего мошенники создают поддельные онлайн-магазины и маркетплейсы, имитирующие популярные бренды. Покупатели платят за товар, однако не получают его, а сами сайты-двойники исчезают через несколько дней. Как отмечает юрист, аналогичную схему используют мошенники с поддельными билетами на новогодние концерты и городские мероприятия. Также, как рассказывает Камалиева, популярна у мошенников и схема с фальшивыми уведомлениями о доставках, задолженностях или штрафах, в которых просят перейти по опасной ссылке или ввести данные карты. "В соцсетях и мессенджерах активно распространяются фальшивые новогодние розыгрыши, где обещают призы за перевод средств или указание кода из SMS", - отметила юрист. Юрист добавила, что у аферистов набирают популярность объявления о якобы аренде квартир на сутки для новогодних вечеринок. Мошенник-арендодатель просит перечислить предоплату, чтобы забронировать "несуществующую" квартиру, а потом пропадает. "Телефонные мошенники также активизируются. Они звонят под видом сотрудников банка и сообщают, что вы стали счастливым обладателем подарочного банковского набора. Но для его получения необходимо подтвердить свои паспортные данные и реквизиты карты, что позволяет мошенникам получить доступ к счетам и списать с них деньги", - предупредила юрист.
02:54 31.12.2025 (обновлено: 03:56 31.12.2025)
 
Юрист назвала самые популярные у мошенников схемы в новогодние праздники

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Схемы с покупкой подарков, арендой несуществующих квартир и фиктивными розыгрышами являются одними из самых популярных у мошенников в новогодние праздники, рассказала РИА Новости член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при ассоциации юристов России Лиана Камалиева.
"В связи с новогодними праздниками в России традиционно активизируются мошеннические схемы. Они связаны с покупкой подарков и билетов и участием в праздничных акциях", - сказала юрист.
Она объяснила, что чаще всего мошенники создают поддельные онлайн-магазины и маркетплейсы, имитирующие популярные бренды. Покупатели платят за товар, однако не получают его, а сами сайты-двойники исчезают через несколько дней. Как отмечает юрист, аналогичную схему используют мошенники с поддельными билетами на новогодние концерты и городские мероприятия.
Также, как рассказывает Камалиева, популярна у мошенников и схема с фальшивыми уведомлениями о доставках, задолженностях или штрафах, в которых просят перейти по опасной ссылке или ввести данные карты.
"В соцсетях и мессенджерах активно распространяются фальшивые новогодние розыгрыши, где обещают призы за перевод средств или указание кода из SMS", - отметила юрист.
Юрист добавила, что у аферистов набирают популярность объявления о якобы аренде квартир на сутки для новогодних вечеринок. Мошенник-арендодатель просит перечислить предоплату, чтобы забронировать "несуществующую" квартиру, а потом пропадает.
"Телефонные мошенники также активизируются. Они звонят под видом сотрудников банка и сообщают, что вы стали счастливым обладателем подарочного банковского набора. Но для его получения необходимо подтвердить свои паспортные данные и реквизиты карты, что позволяет мошенникам получить доступ к счетам и списать с них деньги", - предупредила юрист.
 
