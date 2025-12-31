https://1prime.ru/20251231/kabmin-866112770.html
Правительство утвердило виды деятельности для пониженных ставок УСН
россия
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН), соответствующее распоряжение подписано, сообщает кабмин. "Правительство определило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения (УСН). Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Решение принято для реализации новых норм Налогового кодекса, принятых в ноябре 2025 года, пояснили в кабмине. Так, с 1 января 2026 года регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН для зарегистрированного на их территории бизнеса, работающего на упрощённой системе налогообложения, по перечню видов деятельности, утверждённому правительством, разъяснили в кабмине. "Согласно подписанному распоряжению, в 2026 году регионы будут иметь возможность устанавливать пониженные налоговые ставки по всем видам деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), за исключением видов, прямо запрещённых в Налоговом кодексе (осуществляемые непосредственно ломбардами, а также страховщиками, организаторами азартных игр и ряда других)", - отмечается в сообщении.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
