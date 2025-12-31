Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило виды деятельности для пониженных ставок УСН - 31.12.2025
Правительство утвердило виды деятельности для пониженных ставок УСН
Правительство утвердило виды деятельности для пониженных ставок УСН - 31.12.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило виды деятельности для пониженных ставок УСН
Правительство России утвердило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН), соответствующее... | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН), соответствующее распоряжение подписано, сообщает кабмин. "Правительство определило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения (УСН). Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Решение принято для реализации новых норм Налогового кодекса, принятых в ноябре 2025 года, пояснили в кабмине. Так, с 1 января 2026 года регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН для зарегистрированного на их территории бизнеса, работающего на упрощённой системе налогообложения, по перечню видов деятельности, утверждённому правительством, разъяснили в кабмине. "Согласно подписанному распоряжению, в 2026 году регионы будут иметь возможность устанавливать пониженные налоговые ставки по всем видам деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), за исключением видов, прямо запрещённых в Налоговом кодексе (осуществляемые непосредственно ломбардами, а также страховщиками, организаторами азартных игр и ряда других)", - отмечается в сообщении.
15:21 31.12.2025
 
Правительство утвердило виды деятельности для пониженных ставок УСН

Кабмин утвердил виды деятельности для применения регионами пониженных ставок УСН

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН), соответствующее распоряжение подписано, сообщает кабмин.
"Правительство определило виды деятельности для применения регионами пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения (УСН). Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Решение принято для реализации новых норм Налогового кодекса, принятых в ноябре 2025 года, пояснили в кабмине.
Так, с 1 января 2026 года регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН для зарегистрированного на их территории бизнеса, работающего на упрощённой системе налогообложения, по перечню видов деятельности, утверждённому правительством, разъяснили в кабмине.
"Согласно подписанному распоряжению, в 2026 году регионы будут иметь возможность устанавливать пониженные налоговые ставки по всем видам деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), за исключением видов, прямо запрещённых в Налоговом кодексе (осуществляемые непосредственно ломбардами, а также страховщиками, организаторами азартных игр и ряда других)", - отмечается в сообщении.
Заголовок открываемого материала